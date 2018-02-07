"Лето" хотят вернуть в России: в Госдуму поступил проект о "переводе стрелок"

Депутат Андрей Барышев, представивший законопроект в Госдуму, считает, что это позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, летом и ранней осенью. Это сэкономит ресурсы и укрепит здоровье россиян.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. В Госдуме предложили вернуть в России летнее время. Соответствующий законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внес депутат Андрей Барышев, сообщает РИА Новости.

Проектом предлагается установить "московское время" равным национальной шкале, соответствующей всемирному координированному времени UTC + 4 часа.

Автор инициативы отмечает, что многочисленные обращения граждан в Госдуму с требованиями "вернуть летнее время" подтверждают выводы медиков и биологов о вреде здоровью из-за десинхронизации биологических ритмов с текущей системой времени.

В России постоянное летнее время действовало в 2011-2014 годах. После этого в ряде регионов (Москва, центр европейской части России, Урал) используется время, отстающее от поясного на один час.