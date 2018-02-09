О чем говорит храп: австралийские ученые раскрыли тайну

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. Нехватка кислорода во время сна в три раза повышает риск повреждения мозга и, как следствие, развития слабоумия, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Университета Квинсленда в Австралии.

Профессор Элизабет Коулсон из Института головного мозга и Школы биомедицинских наук выяснила, что люди, страдающие от апноэ – заболевания, когда верхние дыхательные пути сжимаются во время сна, что приводит к остановке дыхания и пробуждению человека, – находятся в группе риска.

"Это может быть связано с тем, что гипоксия – снижение уровня кислорода в крови из-за плохого дыхания – вызывает гибель нервных клеток", – говорит Коулсон.

Недостаток кислорода приводит к ухудшению работы некоторых областей мозга, в частности, тех, которые отвечают за внимание и обучение. Ученые считают, что в связи с этим может развиваться болезнь Альцгеймера – самая распространенная форма слабоумия. Как они установили, первые ее признаки появляются примерно через 10 лет после возникновения апноэ у пожилых людей.

Специалисты предполагают, что лечение апноэ на ранней стадии может повлиять на развитие болезни Альцгеймера и, если не предотвратить ее, то хотя бы приостановить. Теперь группа ученых хочет изучить людей в возрасте от 55 до 75 лет, чтобы убедиться в своей теории.

При апноэ во сне останавливается легочная вентиляция более чем на 10 секунд, что будит спящего, чтобы он вдохнул воздух. При постоянных нарушениях сна у пациента появляется дневная сонливость, развивается синдром хронической усталости, ухудшаются память и интеллект. Апноэ, как правило, сопровождается сильным храпом.