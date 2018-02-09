Эволюция жизни: могли ли быть "ноги" у древних рыб

Ученые нашли первые намеки на то, что рыбы могли научиться ходить еще до того, как "первооткрыватели" суши покинули первичный океан Земли. Специалисты пришли к такому мнению, изучая анатомию тела и генетическую программу развития ежовых скатов – одних из самых древних видов рыб, существующих сегодня на Земле.

СУХУМ, 9 фев — Sputnik. "Ноги" у древних рыб могли появиться еще до выхода предков людей и всех остальных четвероногих на сушу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ученых, опубликованного в журнале Cell.

"Мы традиционно считали, что позвоночные животные обзавелись ногами и научились ходить в тот момент, когда наши предки покинули море и вышли на сушу. Мы были удивлены тем, что один из современных видов рыб тоже умеет ходить, и при этом они используют ту же программу развития нервной системы и всего тела, что и высшие позвоночные, в том числе и люди", — расказывает Джереми Дейсен (Jeremy Dasen) из университета Нью-Йорка (США).

Таким образом, ученые склоняются к версии, что древнейшие предки человека, кистеперые рыбы, покинув воду начали колонизировать сушу примерно 375-370 миллионов лет назад, в конце Девонского периода, это значительно раньше, чем появились первые земноводные существа. Ученые уточняют: это 20-30 миллионов лет после выхода рыб на сушу.

© Фото: Djokic et al. / Nature Communications 2017 Ученые: жизнь на Земле могла зародиться раньше 3,5 миллиардов лет назад

"Как именно происходил этот процесс, никто точно не знает, так как это время является, по сути, гигантским белым пятном для палеонтологов, которое они называют "провалом Ромера". Останки первых амфибий и "рыбо-животных", по пока непонятным для нас причинам, не сохранились в породах того времени. Нам известны лишь единичные примеры причудливых существ этой переходной эпохи, такие как педерпес, уотчерия и акантостега и рыба-тиктаалик, останки которых были найдены в основном в последние десять лет", — говорится в научной статье.

Ученый Дейсен и его коллеги нашли первые намеки на то, что рыбы могли научиться ходить еще до того, как тиктаалик и остальные "пионеры" освоения суши покинули первичный океан Земли, изучая анатомию тела и генетическую программу развития ежовых скатов (Leucoraja erinacea) – одних из самых древних видов рыб, существующих сегодня на Земле. Физиологическая особенность этих скатов в том, что их брюшные плавники по своему устройству наиболее схожи по своему устройству на примитивные ноги с тремя гибкими сочленениями. "Более того, они используют эти ноги для того, чтобы отталкиваться от грунта, поворачиваться и совершать другие сложные движения, нехарактерные для обитателей морей", — делятся своими открытиями ученые.

Вместе с тем, ученые отмечают, что наличие подобных черт и у рыб, и у сухопутных животных, не всегда означает то, что "ноги" унаследованы от общего предка.

"Конечности могли появиться у скатов значительно позже после разделения предков рыб и четвероногих, в результате действия так называемой конвергентной эволюции. С другой стороны, нельзя исключать и того, что древние рыбы научились ходить еще до того, как их потомки вышли на сушу", — утверждает американский ученый.

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Ученые проверили, какая из этих версий верна, сравнив устройство и активность генов, управляющих развитием конечностей и тех цепочек нейронов, которые ими управляют, у скатов, других рыб и сухопутных животных.

"К большому удивлению, генетическая "программа", управляющая развитием и работой ног у млекопитающих и брюшных плавников у скатов, была практически идентичной. Более того, нервы, управляющие сгибанием и разгибанием плавников и ног, работали абсолютно одинаково у людей и этих рыб, а многие другие наборы нервных клеток были очень похожи друг на друга", — говорится в статье.

Ученые резюмировали: генетическая программа, управляющая работой центров движения в спинном мозге животных, появилась на миллионы лет раньше, чем считалось ранее, что в корне меняет представления об эволюции жизни.