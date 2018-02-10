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Названо имя нового Джокера

Sputnik
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Новая картина, посвященная становлению культового персонажа, пока не имеет названия.

СУХУМ, 10 фев — Sputnik. Американский актер и музыкант, номинант и лауреат престижных кинопремий Хоакин Феникс станет следующим исполнителем роли архизлодея мира DC Comics Джокера, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на издание Variety.

Новая картина, посвященная становлению культового персонажа, пока не имеет названия. Продюсером ленты выступит Мартин Скорсезе. Режиссером фильма станет Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе"), именно он выбрал Феникса в качестве наиболее вероятного кандидата на знаковую роль. 

Студия Warner Bros., на балансе которой находится картина, информацию пока никак не комментирует. Поскольку, уточнил ресурс, официально переговоры с актером еще не начаты и никакие бумаги не подписаны.

При этом Джаред Лето, сыгравший Джокера в "Отряде самоубийц", тоже никуда не денется — у него своя история, никак не влияющая на будущую линию Джокера Феникса.




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