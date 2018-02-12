Дубай ставит рекорды: завершено строительство самого высокого здания в мире

В Дубае завершено строительство самой высокой на планете гостиницы, 75 этажей которой вмещают свыше пятисот номеров.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Открывающийся в понедельник, 12 февраля в Дубае новый отель Gevora отберет корону высочайшей гостиницы мира у дубайского JW Marriott Marquis, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Khaleej Times.

Расположенный на улице Шейха Зайеда рядом с Международным финансовым центром Дубая, новый отель был построен Маджидом Аль Аттаром.

Рассчитанный на 528 номеров новый отель-рекордсмен состоит из 75 этажей, поднимающихся на высоту 356 метров, сообщает издание, по информации которого, здание включает пять ресторанов, один из которых располагается на крыше здания, откуда открывается панорамный вид на весь город.