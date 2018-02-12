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Крушение пассажирского самолета в Московской области

Обмануть смерть: житель Сочи в третий раз избежал гибели

© Sputnik. Марина Лысцева
В мире
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Выживший отметил, что он уже в третий раз пропускает поездки, которые могли обернуться летальным исходом, из-за опоздания или изменения планов.

СУХУМ, 12 фев — Sputnik. Житель Сочи Максим Коломейцев собирался лететь из Москвы в Орск на потерпевшем крушение самолете Ан-148, но за несколько дней до рейса передумал и сдал билеты, сообщает РИА Новости.

Вертолет МЧС России в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года
© Sputnik. Ilya Pitalev
Обнаружен второй "черный ящик" Ан-148

"Билеты брали Сочи — Москва — Орск. С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты", — рассказал Коломейцев, добавив, что потерял на этом около 10 тысяч рублей. Он отметил, что это уже третий раз, когда он из-за опоздания или изменения планов пропускает поездки, которые могли обернуться летальным исходом.

Мужчина собирался в Орск, где живет его семья, чтобы отметить свой день рождения и купить автомобиль, но продавец сообщил, что машину доставят только 18 февраля.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" упал спустя несколько минут после вылета из аэропорта "Домодедово". На борту находился 71 человек, все они погибли.




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