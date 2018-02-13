Венесуэла лишилась из-за долгов права голоса на Генассамблее ООН‍

По нормам международной организации страна лишается права голоса, если имеет долги в бюджете ООН.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Венесуэла временно лишилась права голоса в рамках Генассамблеи ООН из-за задолженности по взносам в бюджет организации. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету El National.

© AFP 2018/ Federico Parra Карнавальное шествие обстреляли в Венесуэле, три человека убиты

Согласно существующим в Уставе ООН положениям, страна может временно лишиться права голоса в организации, в частности, в случае неуплаты взноса в её бюджет.

Отмечается, что по состоянию на 29 января 2018 года к должникам, кроме Венесуэлы, также относятся ЦАР, Доминика, Суринам, Гренада, Экваториальная Гвинея, Ливия и Йемен.

Венесуэла признала независимость Абхазии в сентябре 2009 года вслед за Россией и Никарагуа.