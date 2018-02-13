Верните меня в Украину: Саакашвили требует правосудия по-украински

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили из Украины в Польшу, заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что надеется вернуться и предстать перед украинским судом, сообщает РИА Новости.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

"Если человека обвиняют в государственном перевороте, его не изгоняют из страны. Человека, который обвиняется в тяжких преступлениях, нельзя изгонять из страны. Меня будут судить или нет? Как я буду являться на судебные заседания? Заберите меня обратно на Украину! Я хочу, чтобы меня судили на Украине", — заявил политик.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляла Сарган, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

В рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности в декабре прошлого года правоохранители в течение трех дней предпринимали попытки задержать Саакашвили, сделать это им удалось 8 декабря, но через три дня суд отпустил политика на свободу, отказав прокуратуре в ходатайстве о домашнем аресте. Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Позднее Апелляционный суд Киева изменил политику меру пресечения на ночной домашний арест, срок которого уже истек. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.