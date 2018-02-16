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Наклейка на окне поезда метро, обозначающая возможность доступа к интернету через сеть wi-fi

Бесплатную сеть Wi-Fi разрабатывают в России

© Sputnik. Александр Вильф
В мире
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Программисты из России разрабатывают бесплатную глобальную Wi-Fi сеть

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Основатели проектов Radius Wi-Fi и Adrenta создают децентрализованную интернет-сеть World Wi-Fi, которая объединит домашние роутеры и публичные хот споты во всем мире в единую бесплатную сеть, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на "Экономика сегодня".

Для бесплатного пользования пользователи должны будут смотреть рекламу, размещенную сотрудничающими с World Wi-Fi рекламодетелями.

При этом за использование роутеров будет производиться оплата в криптовалюте WeToken. Размер вознаграждения находится в прямой зависимости от рекламы, которую просматривают пользователи через конкретную точку доступа. Владелец каждого роутера получает отчисления благодаря не только своему устройству, но и другим роутерам, присоединившимся к сети по его ссылке.

Запуск данной платформы назначен на начало лета 2018 года. Сообщается, что через три года к системе можно будет подключить 20 млн роутеров.




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