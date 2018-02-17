Катастрофа Арала с орбиты Земли: российский космонавт показал высохшее море

Пользователи Сети не остались равнодушными к фото: они восхитились красотой снимка, при этом выразили сочувствие по поводу столь масштабного обмеления моря.

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. Российский космонавт Антон Шкаплеров поделился снимком Аральского моря, сделанным с земной орбиты. Он опубликовал его на своей странице в Instagram.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) Фев 16, 2018 в 7:25 PST

На фотографии видно, что огромное когда-то озеро, которое принято называть морем, в настоящее время совсем обмелело.

"Аральское море — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок… И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и "соседнее" Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана", — написал космонавт.

Пользователи Сети не остались равнодушными к фото: они восхитились красотой снимка, при этом выразили сочувствие по поводу столь масштабного обмеления моря.

Антон Шкаплеров — российский космонавт-испытатель, имеет звание Героя России. В настоящее время он находится на Международной космической станции.