Имя российского пограничника, погибшего в Абхазии, увековечили на родине

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов погиб 12 января 2015 года в селе Ряп Галского района при проведении антитеррористической операции.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Школе в селе Березово Подгоренского района присвоили имя погибшего в Абхазии пограничника Андрея Удальцова. Об этом сообщает РИА-Воронеж.

Памятную доску в честь бывшего ученика разместили на фасаде здания.

© Фото: РИА "Воронеж" Памятная доска в честь бывшего ученика Андрея Удальцова на фасаде здания школы в селе Березово Подгоренского района

На мероприятии присутствовали родственники и знакомые Андрея Удальцова, ученики и учителя школ района, представители районной администрации и районной общественной организации ветеранов пограничной службы ФСБ России.

"Важно, что это событие сегодня поддержали все школы района. Учащиеся Березовской школы получили теперь дополнительное обязательство. Не могут плохо учиться и не быть патриотами те, кто посещает школу, названную в честь земляка – кавалера орденов Мужества", – отметил замглавы администрации Подгоренского района Александр Лаптев.

© Фото: РИА "Воронеж" Жители села Березово во время открытия памятной доски в честь бывшего ученика Андрея Удальцова на фасаде здания школы

Учителя и родители поделились воспоминаниями об Андрее Удальцове.

"Андрей Удальцов являет собой пример патриотизма. На подвигах таких молодых людей мы будем воспитывать молодежь, – сказал руководитель общественной организации ветеранов-пограничников Олег Покусаев.

Андрей Удальцов родился 6 октября 1987 года в поселке Лермонтово Гугарского района Армянской ССР.

© Sputnik Роберт Джопуа Память Нерсесяна и Удальцова почтили в Сухуме

В село Березово Подгоренского района семья переехала в 1992 году. Андрей обучался в Березовской школе с 1994 по 2002 год.

Окончил ПТУ №56 города Россоши в 2004 году. Прошел службу в армии. Андрей Удальцов служил в российских погранвойсках девять лет. Был начальником кинологической группы Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрей Удальцов и военнослужащий Антитеррористического центра Абхазии Эдуард Нерсесян погибли 12 января 2015 года в селе Ряп Галского района при проведении совместной операции.

© Sputnik Томас Тхайцук Эдуард Нерсесян и Андрей Удальцов посмертно награждены государственными орденами

За заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазии указом президента старший прапорщик Удальцов Андрей Андреевич посмертно награжден орденом Мужества.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старший прапорщик Андрей Удальцов награжден орденом Мужества посмертно.

Память сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Андрея Удальцова, погибшего в ходе боевого задания, увековечена на одной из российских погранзастав Галского района.

В мае 2015 года мемориальная доска Андрею Удальцову открыта также в Сухуме на Аллее Пограничников.