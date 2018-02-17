Ученые: дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин

Экологи обнаружили, что основной источник летучих соединений - не автомобили или промышленные предприятия, а косметические и бытовые товары

СУХУМ, 17 фев — Sputnik. Американские ученые выяснили, что косметика, парфюмерия и средства гигиены, включая шампуни, дезодоранты и духи, загрязняют воздух городов канцерогенами и другими опасными веществами не меньше, чем дым машин и сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Science.

"Как правило, бензин хранится в полностью герметичных контейнерах, и его летучие вещества обычно сгорают в двигателях машин. С другой стороны, те же вещества используются в растворителях и продуктах личной гигиены как раз по той причине, что они хорошо испаряются. Людям нравятся ароматы подобных продуктов, однако почему-то никто не нюхает бензин", — рассказывает Джессика Гилмэн (Jessica Gilman) из Администрации океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Многие крупные города в развитых и некоторых развивающихся странах (например, в Китае) постоянно испытывают проблемы, связанные со смогом и высоким уровнем загрязнения воздуха. Главным источником этого загрязнения считаются машины и промышленные предприятия, в выбросах которых много канцерогенов, токсичных аэрозолей и прочих опасных веществ.

Гилмэн и ее коллеги обнаружили, что выхлопы машин — не единственный и даже не главный загрязнитель воздуха. К такому выводу они пришли, изучив содержание канцерогенов и других вредных молекул в воздухе квартир и на улицах различных городов Америки.

© Fotolia/ Belokoni Dmitri Ученые выяснили, что горячий чай может вызвать рак

Как отмечают ученые, их интересовали не самые распространенные неорганические загрязнители вроде сернистого газа или паров азотной кислоты, а летучие органические вещества, способные вызывать рак и серьезные гормональные нарушения.

Таких веществ много в нефти, бензине и продуктах их горения, а их главным источником традиционно считаются машины, заправки и заводы.

Проанализировав статистику, которую собирают американские экологические ведомства, и измерив уровень загрязнения воздуха в Лос-Анджелесе, экологи с удивлением обнаружили, что основной источник летучих соединений — не автомобили или промышленные предприятия (хотя уровень их выбросов остается заметно выше нормы), а косметические и бытовые товары.

"Как показали наши замеры, концентрация летучих веществ в домах часто была в десятки раз выше, чем на улице. Это можно объяснить только тем, что их источником была косметическая продукция из углеводородного сырья", — добавляет Аллен Голдштейн (Allen Goldstein), эколог из университета Беркли.

Эти вещества, как отмечают исследователи, не только повышают вероятность развития рака и других болезней, но и негативно влияют на экологию в целом, способствуя формированию озона в нижних слоях атмосферы. Озон, в свою очередь, является главным компонентом смога и сам по себе может вызвать астму и проблемы с легкими.

Почему так получилось? Как считают ученые, это связано с тем, что законодательство большинства стран не учитывает содержание летучих углеводородов в косметической продукции и никак не регулирует их оборот и применение. Это необходимо исправить уже в ближайшие годы, заключают авторы статьи.