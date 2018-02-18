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Белый дом: демократы и СМИ вносят больше хаоса, чем Россия

© Sputnik. Владимир Астапкович
В мире
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Администрация президента США прямо признала, что нынешняя кризисная ситуация в политической жизни страны вызвана не внешними, а исключительно внутренними факторами. Россия неоднократно заявляла о своем невмешательстве в избрание Дональда Трампа главой Белого дома.

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что находящаяся в оппозиции к администрации президента США Демократическая партия и ведущие СМИ создали в стране больше хаоса, чем Россия". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на издание The Hill.

"Они продолжают лгать американскому народу больше года, и американцы, должно быть, разгневаны этим", — отметил Гидли.

По словам представителя администрации, члены демпартии и крупнейшие средства массовой информации страны распространяли ложную информацию о работе специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается делом о якобы российском вмешательстве в выборы президента США осени 2016 года.

Все те же голословные обвинения

В пятницу, 16 февраля, Генпрокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в попытках повлиять на исход президентской кампании в Америке. В документе, опубликованном на сайте Минюста США, говорится, что подозреваемые якобы распространяли "дискредитирующую информацию" о кандидатах Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также пытались поддержать демократа Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы американского президента. В Кремле подобные заявления называли "абсолютно голословными".

16 февраля нынешнего года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными и отражающими современную американскую политическую реальность обвинения США в адрес России и ее граждан.



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