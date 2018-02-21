Сирийские национальные силы вошли в Африн

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ополченцы отступили после того, как попали под огонь турецкой артиллерии.

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Колонна Сирийских национальных сил (СНС) благополучно дошла до Африна, заявил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.

© Sputnik. Sergey Guneyev Эрдоган: Африн будет окружен в ближайшие дни

"Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны — силы уже в Афине", — сказал Хеду.

Он также рассказал, что десятки журналистов, которые освещали передвижение колонны СНС, попали под артиллерийский обстрел на въезде в кантон Африн.

По его словам, курды находятся в постоянном контакте с сирийской армией, Дамаском и властью в Африне.

"Мы 32 дня отражаем турецкую агрессию. <…> Они, возможно, продвинулись на ряд позиций, но в целом военная кампания безуспешна", — добавил Хеду.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные опровергли, назвав дезинформацией. При этом Эрдоган заявил, что турецкие войска окружат город "в ближайшие дни".

Операция "Оливковая ветвь"

Турция 20 января начала в Африне операцию "Оливковая ветвь" против курдских группировок, которых Анкара считает террористами. Как заявили в Генштабе, с начала боев турецкие силы уничтожили более 1,7 тысячи боевиков.

Дамаск осудил нападение Турции, назвав его "агрессией".

В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии. В Минобороны считают, что к сложившейся ситуации привели действия США, которые поставляли вооружение проамериканским формированиям.