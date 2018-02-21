"Яндекс" стал самой дорогой компанией рунета по версии Forbes

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета, сообщает на официальном сайте издания. Возглавила список российская компания "Яндекс", которую оценили в 12380 миллионов долларов.

"Основным источником дохода для "Яндекса" по-прежнему остается выручка от продажи интернет-рекламы", — отметили составители рейтинга.

Только за первые три квартала 2017 года компания заработала 63,5 миллиардов рублей на рекламе.

В этом году из рейтинга Forbes выбыли онлайн-ретейлеры "Юлмарт" и Exist. Первый приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица, второй находится в стадии ликвидации.

Данные по выручке были предоставлены самими компаниями. В иных случаях приводилась оценка, полученная путем опроса участников рынка и аналитиков.