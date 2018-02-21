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В России опровергли данные Госдепа о трех миллиардах убытка от санкций

© Sputnik. Александр Гальперин
В мире
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Российские компетентные лица и эксперты заявили о взятых "с потолка" американцами цифрах и пояснили в свою очередь, что речь скорее идет о прибыли, нежели о потерях.

СУХУМ, 21 фев — Sputnik. В среду 21 февраля представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт заявила на своем брифинге о том, что антироссийские санкции в рамках американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям в российском оборонно-промышленном комплексе примерно на три миллиарда долларов.

Столь смелое заявление внешнеполитического ведомства США касательно потерь российской казны вызвало некоторое удивление в самой России.

Цифры с потолка

Так, к примеру, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко сообщил РИА Новости, что данные американского Госдепа, мягко говоря, не соответствуют действительности.

"Во-первых, эти цифры взяты с потолка, во-вторых, они абсолютно не отвечают никаким реалиям, в любом случае контракты прорабатываются и готовятся на протяжении достаточно длительного времени, поэтому чисто физически говорить о том, что кто-то отказался от заключения контрактов с нашей страной, абсолютно умозрительно", — сказал эксперт.

При этом он напомнил о двух контрактах на поставку авиационной техники, о которых стало известно в последнее время: на шесть истребителей Су-30 для Мьянмы и контракт на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии. Имеются и другие контракты на поставку российского оружия, которые не раскрываются "по понятным соображениям". 

Флаг Соединенных Штатов Америки
© Sputnik. Максим Блинов
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"Те страны, которые проводят суверенную политику, как закупали, так и будут закупать российское оружие. Союзники США, на которых Вашингтон имеет реальное влияние, у нас никогда ничего не закупали. В то же время та же Турция, будучи членом НАТО, подтвердила свое желание заключить контракт – фактически он уже начал реализовываться, на приобретение систем С-400", — парировал Коротченко голословное заявление американцев.

Он пояснил, что главным вопросом в противодействии американским санкциям является поиск таких форм взаимных расчетов между иностранными покупателями и российским ОПК, на которые США не могли бы влиять. Как вариант можно использовать расчет в национальных валютах, минуя использование корреспондентских долларовых счетов российских и иностранных банков через американскую финансовую систему, либо бартерные сделки.

В то же время, считает Коротченко, американские антироссийские санкции должны восприниматься серьезно именно с точки зрения их направленного вреда. Он рассказал, что все американские посольства уже получили соответствующие указания противодействовать российскому экспорту оружия.

По его словам, такая практика существует с середины 1990-х годов, то есть на протяжении последних 20 лет Вашингтон активно противодействует российскому оружейному экспорту. Несмотря на это, Россия вышла на второе место по объему поставок вооружений и продолжает его удерживать благодаря работе таких структур, как Рособоронэкспорт и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Не только без убытков, но еще и в прибыли

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников также не согласился с приведенными американцами цифрами российских потерь. Он считает, что российский ОПК не только не несет прямых потерь от введения США антироссийских санкций, но, напротив, нарастил в последнее время портфель заказов от целого ряда стран.

"Объем заказов на российскую военную продукцию от разных стран растет, сегодня он составляет более 50 миллиардов долларов по данным "Рособоронэкспорта", — заявил Серебренников.

По его мнению, даже если от введения антироссийских санкций российский ОПК мог понести незначительные "косвенные" убытки, то они были "с лихвой компенсированы" новыми заказами, в частности с Турцией на поставку ЗРС С-400, а также текущими контрактами с рядом иных государств — Мьянмой, Индией, Индонезией и Китаем.

Сенатор уверен, во многом на рост российских военных заказов повлияли успехи российских Воздушно-космических войск в Сирии, наглядно продемонстрировавшие технические возможности вооружений и военной техники России. Кроме того, в необходимых отраслях российский ОПК уже перестроился "на новые рельсы в условиях санкций", считает Серебренников.

Вашингтон. Архивное фото
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных граждан и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия ограничительных мер с полной имплементацией Минских соглашений.

В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта. Также Москва неоднократно отмечала, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.




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