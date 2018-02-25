Неизвестные страницы истории Греции: под Салониками нашли древний город

Археологи нашли город эпохи до прихода к власти в 316 году до нашей эры македонского царя Кассандра, кладбище римских времен на окраине Древней Агоры, восточный некрополь, открытое городское пространство, на котором видна организация города от основания Салоников до конца периода поздней античности.

СУХУМ, 25 фев — Sputnik. При строительства метро в Салониках были обнаружены сотни тысяч археологических находок и найден целый древний город, рассказали археологи Управления древностей Салоников и строительной компании на пресс-конференции "И древность, и метро" в Северной столице Греции. Об этом сообщает РИА Новости.

© Фото: Министерство культуры Греции Мраморная площадь

Строительство метро в Салониках началось в 2006 году, однако затянулось из-за огромного объема археологических работ. Всего за это время обнаружили около 300 тысяч артефактов, а последней стала статуя Афродиты.

Археологи нашли город эпохи до прихода к власти в 316 году до нашей эры македонского царя Кассандра, кладбище римских времен на окраине Древней Агоры, восточный некрополь, открытое городское пространство, на котором видна организация города от основания Салоников до конца периода поздней античности.

© Фото: Министерство культуры Греции Статуэтки, ювелирные изделия, глиняные и бронзовые вазы эллинистического захоронения

В 2012 году во время работ на главной линии метро обнаружили часть города V-IV веков до нашей эры. Ученые исследовали площадь в 3,1 гектара. По мнению археологов, у города была сильная экономика и развитые социально-политические структуры. Оставили его лишь в 315 году до нашей эры.

Еще одной интересной находкой стало кладбище римских времен (II-IV веков нашей эры), которое принадлежало неизвестному ранее поселению.

© Фото: Министерство культуры Греции Часть кладбища римских времен

Раскопки на двух станциях в историческом центре Салоников, на станциях "Агия София" и "Венизелос", помогли определить принципы городского планирования Салоников от его основания до конца поздней античности. Город спроектирован в соответствии со стандартами эллинистических центров Востока. Улицы были перпендикулярны друг другу, на них стояли как жилые здания, так и помещения для производства. Конструкция сохранилась и в римские времена. В IV веке нашей эры мраморные улицы были окружены колоннами, а по обеим сторонам стояли большие здания с роскошными мозаичными полами и скульптурами, рассказали археологи.

© Фото: Министерство культуры Греции Аптечные бутылки из культурного слоя пожара 1917 года

Многие находки относятся к периоду от Византийской империи до большого пожара 1917 года, в котором сгорела большая часть "старого города".

© Фото: Министерство культуры Греции Царское и четырехугольное здание

Среди представленных публике артефактов — золотой венок из захоронения конца IV — начала III века до нашей эры, многочисленные украшения, глиняные скульптурки, сосуды эллинистического периода.

© Фото: Министерство культуры Греции Золотой венок из захоронения конца IV — начала III века до нашей эры

По мнению археологов, находки помогают восстановить неизвестные страницы истории города и Греции.