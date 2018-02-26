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Samsung Galaxy S9

Samsung представила новые смартфоны Galaxy

© AP Photo. Richard Drew
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Дизайн смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+ отличается от предыдущего поколения флагманов лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально.

СУХУМ, 26 фев — Sputnik. Компания Samsung в воскресенье, 25 февраля, представила на Международном мобильном конгрессе в Барселоне новые смартфоны Galaxy S9 и  S9+.

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© Fotolia/ Alessandro de Leo
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Как сообщает РИА Новости, дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, что решает проблему загрязнения объектива.

Диагональ "бесконечного" дисплея S9 и S9+ составляет 5,8 и 6,2 дюйма соответственно, максимальное разрешение — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей). Объем ОЗУ варьируется от 4 до 6 гигабайт. Обе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.

Младшая модель оснащена сенсором на 12 мегапикселей, при этом старшая получила двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4. Кроме того, пользователи смогут создавать персонализированные селфимоджи.

Новинки поддерживают три способа биометрической аутентификации — по радужке  глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. На Galaxy S9 и S9+ также стала доступна функция Dedicated Fingerprint, позволяющая использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой — для доступа к защищенной папке.

В смартфонах впервые представлено приложение SmartThings, позволяющее при помощи гаджета управлять "подключенной" бытовой техникой и устройствами умного дома.

"Сердцем" новых моделей стал 10-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon 845.

Официальные продажи флагманов стартуют 19 марта.




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