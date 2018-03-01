"Газпром" отказался поставлять газ на Украину

В четверг, 1 марта, российский холдинг объявил, что не будет начинать закачку голубого топлива украинскому "Нафтогазу" из-за отсутствия дополнительного соглашения по контракту.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Об этом заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев, сообщает РИА Новости.

"Газпром" пока не будет поставлять газ на Украину", — сказал Медведев, добавив, что холдинг получил от "Нафтогаза" предоплату за март, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое необходимо для начала поставок.

"В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от "Нафтогаза Украины" сумму", — сказал Медведев.

Киев, в свою очередь, обвинил "Газпром" в невыполнении решения Стокгольмского арбитража и заявил, что будет требовать компенсации убытков. "Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, "Газпром" делает невозможным выполнение "Нафтогазом" решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа", — заявил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Два суда, два решения

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе у Словакии и Польши.

Киев сначала уверял, что принял такое решение из-за более низкой цены. Однако позднее "Нафтогаз" признал, что "Газпром" предлагал сырье по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже из-за поставок российского газа на Украину. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт, обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.

В среду, 28 февраля, арбитраж Стокгольма вынес еще одно решение по иску "Нафтогаза Украины" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" заявил, что не согласен с решением арбитража Стокгольма по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и будет защищать свои права всеми законными способами.