"Умную" куртку представила Nokia

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Финская компания Nokia представила "умную" куртку во время выставки Mobile World Congress 2018 в Барселоне. Об этом сообщает портал Engadget.

Устройство под названием CHASE LifeTech FR было создано Nokia совместно с южнокорейским брендом модной одежды Kolon и разработчиком программного обеспечения из Чехии GINA. Финская компания презентует CHASE LifeTech FR как гаджет "первой помощи" для обеспечения безопасности и поддержания различных показателей организма в норме.

​На рукавах и вороте куртки располагаются датчики, которые отслеживают частоту сердечных сокращений, температуру, местоположение, двигательную активность. Как отмечается в статье Engadget, при необходимости можно отрегулировать их работу и включить лишь необходимые.

Информация, собранная CHASE LifeTech FR, передается в специальную базу, где данные обрабатываются в режиме реального времени. В случае отображения каких-либо аномальных показателей оборудование немедленно отреагирует.

Отмечается, что "умная" куртка будет полезна сотрудникам службы спасения, полицейским и представителям других профессий, сопряженных с риском для жизни. В ближайшие год-полтора производители планируют создать и потребительскую версию.