Вашингтон заявил, что ПРО не направлена против России

При этом в Пентангоне сказали, что не удивились заявлениям российского президента о разработке новейших видов стратегического оружия.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. В Пентагоне заявили, что американская система ПРО не направлена против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны США Дану Уайт.

"Они (российские власти. –Sputnik) очень хорошо знают, что это (система ПРО. – Sputnik) никогда не было связано с ними. Мы должны быть уверены, что у нас есть надежное ядерное сдерживание", — сказала Уайт на брифинге, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По ее словам, в минобороны США не удивились заявлениям российского президента и выразили готовность защищать свою страну.

Также Уайт сообщила, что американское ведомство учло создание новых оборонных систем Россией, и это отражено в ядерной доктрине страны.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, на котором упомянул новейшие стратегические вооружения, поступивших в распоряжение российской армии.

Как отметил президент, помимо создания ядерного оружия, Россия начала разработку особых стратегических вооружений, которые не используют баллистическую траекторию полета, и поэтому являются неуязвимыми для систем ПРО.