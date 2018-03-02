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Пентагон.

Вашингтон заявил, что ПРО не направлена против России

© AFP 2018/
В мире
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При этом в Пентангоне сказали, что не удивились заявлениям российского президента о разработке новейших видов стратегического оружия.

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. В Пентагоне заявили, что американская система ПРО не направлена против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства обороны США Дану Уайт.

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© Sputnik. Алексей Мальгавко
Путин: ни у кого нет такого оружия, как у России

"Они (российские власти. –Sputnik) очень хорошо знают, что это (система ПРО. – Sputnik) никогда не было связано с ними. Мы должны быть уверены, что у нас есть надежное ядерное сдерживание", — сказала Уайт на брифинге, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

По ее словам, в минобороны США не удивились заявлениям российского президента и выразили готовность защищать свою страну.

Также Уайт сообщила, что американское ведомство учло создание новых оборонных систем Россией, и это отражено в ядерной доктрине страны.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, на котором упомянул новейшие стратегические вооружения, поступивших в распоряжение российской армии.

Как отметил президент, помимо создания ядерного оружия, Россия начала разработку особых стратегических вооружений, которые не используют баллистическую траекторию полета, и поэтому являются неуязвимыми для систем ПРО.




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