Марк Цукерберг потерял 3,71 миллиарда долларов

Богатейшие люди мира за три дня потеряли в совокупности 128 миллиардов американских долларов.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Основатель Facebook Марк Цукерберг в результате падения биржевых индексов за один день потерял 3,71 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg в пятницу.

Цукерберга в этом антирейтинге обогнал инвестор Уоррен Баффетт, активы которого разом подешевели на 3,74 миллиарда долларов. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж потеряли 3 и 3,1 миллиарда долларов соответственно.

Всего богатейшие люди мира с 26 по 28 февраля потеряли 128 миллиарда долларов. Причиной такой волатильности на биржах (в основном речь о Dow Jones, который за три дня "просел" на 420,2 пунктов) стало заявление президента США Дональда Трампа о скором введении новых тарифов на импорт некоторых металлов.