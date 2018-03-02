Песков: Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений

Россия не собирается отвечать симметрично на действия США, в том числе на развертывание ими системы ПРО, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Сергей Пивоваров Путин отменил мировую войну

Так пресс-секретарь прокомментировал выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, прошедшее в четверг.

"Ни в какую гонку вооружений Россия втягиваться не собирается. Путин отметил, если вы обратили внимание, причем он начал говорить об этом еще в 2003-2005 годах: Россия не будет отвечать симметрично на планы США и на ведущуюся работу по развертыванию ПРО", — отметил Песков.

По его словам, новые российские вооружения, о которых накануне говорил президент, гарантируют поддержание паритета в интересах мира и стабильности.

При этом Песков подчеркнул, что в 2004-2005 годах Россия предостерегала США от развертывания системы противоракетной обороны, отмечая, что Москва будет вынуждена восстанавливать паритет.

Ответ России в таком случае является асимметричным, сказал пресс-секретарь.

Накануне Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором упомянул новейшие стратегические вооружения, поступившие в распоряжение Российской армии.

Как отметил глава РФ, кроме создания ядерного оружия, Россия начала разработку особых стратегических вооружений, которые не используют баллистическую траекторию полета и поэтому являются неуязвимыми для систем ПРО.