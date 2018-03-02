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Мужчина демонстрирует флайборд на бот-шоу в Дубаи

В Дубае собирают ДНК жителей, чтобы создать "сверхчеловека"

© AFP 2018/ KARIM SAHIB
В мире
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Власти Дубая планируют собрать ДНК-банк трех миллионов жителей и работать над их наследственными признаками.

СУХУМ, 1 мар — Sputnik. Департамент здравоохранения Дубая запустил проект Dubai 10X, в рамках которого будут собраны и исследованы ДНК-материалы жителей города для улучшения их наследственных признаков, сообщает местное издание Khaleej Times.

Dubai 10X будет представлять собой сканирование генов для выявления изменений в хромосомах и белках, которые приводят к генетическим заболеваниям. Это позволит исследователям предотвращать и искоренять различные хронические заболевания, замедлять процесс старения и избавиться от рака.

Ученые в лаборатории
© Fotolia/ Torwaiphoto
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"Проект будет длиться более 24 месяцев, в течение которых мы будем собирать образцы, анализировать последовательности ДНК и записывать результаты в банк данных. На следующем этапе будет использоваться автоматизированное обучение и искусственный интеллект для выпуска отчетов исследований, прогнозирования будущих расстройств и эпидемий, а также планирования профилактических мер", – сказал гендиректор Управления здравоохранения Дубая Хумейд Мохаммед аль-Катами.

Как считают власти, подобный шаг вперед в развитии медицины и здравоохранения обеспечит глобальную конкурентоспособность Дубая и укрепит экономику знаний. На первом этапе проект будет нацелен на граждан ОАЭ, затем возможно будет расширен.

Для реализации идеи будут подключены Департаменты патологии и генетики, Центр исследования стволовых клеток и другие медицинские учреждения в Дубаях. Также уже сформирован комитет экспертов по генетике для того, чтобы реализация проекта уложилась во все графики.




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