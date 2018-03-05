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Президент Сирии Башар Асад, фото из архива

Башар Асад обвинил США в поддержке боевиков

© AFP 2018/ JOSEPH EID
В мире
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Запад использует тему химоружия как повод для авиаударов по сирийской армии, заявил президент Сирии Башар Асад.

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Международная коалиция во главе с США поддерживает террористов запрещенных радикальных террористических организаций "Исламское государство" (ИГ), "Джебхат ан-Нусры" и других боевиков, заявил президент Сирии Башар Асад, сообщает РИА Новости.

"Западная коалиция поддерживает ИГ, "Джебхат ан-Нусру" и другие аналогичные им террористические группировки", — цитирует пресс-служба заявление Асада.

Кроме того, сирийский президент добавил, что Запад использует тему применения химического оружия в Сирии в качестве повода для нанесения авиаударов по сирийской правительственной армии.

"Тема химического оружия стала одним из терминов западного словаря лжи. Это всего лишь шантаж, используемый обычно лишь как повод нанести авиаудары по сирийской армии", — заявил Асад.

Сирийские власти в ответ на обвинения в применении химического оружия неоднократно заявляли, что все запасы химоружия в стране уничтожены.




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