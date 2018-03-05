В России впервые появится колесный танк

Разработчики назвали российский бронетранспортер "Бумеранг", на базе которого будет колесный танк, "прорывом инженерной мысли".

СУХУМ, 5 мар — Sputnik. Российская Военно-промышленная компания (ВПК) в ближайшее время разработает колесный танк на платформе "Бумеранг", сообщил РИА Новости генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

"Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время", — сказал Красовицкий, пояснив, что это будет ноу-хау на этой же платформе "Бумеранг".

Ранее он заявил, что российский бронетранспортер "Бумеранг", впервые продемонстрированный на параде 9 мая 2015 года, — это "прорыв инженерной мысли", и что прямых конкурентов российской машине нет.

Перспективные боевые машины пехоты на платформе "Бумеранг" были представлены в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.