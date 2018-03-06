TripAdvisor составил рейтинг лучших пляжей мира за 2018 год

На основании отзывов и оценок пользователей по номинациям "Лучший пляж", "Лучший отель" и "Перспективное направление" составлен список лучших пляжей мира.

СУХУМ, 6 мар — Sputnik. Сервис TripAdvisor составил топ-25 пляжей мира на основании отзывов и оценок пользователей, передает РИА Новости.

В рейтинг вошли пляжи Бразилии, Кубы, Испании, США, Ямайки, Доминиканы и не только.

Возглавил топ пляж Грейс-Бей (Grace Bay) на островах Теркс и Кайкос, часть островных территорий Британии, расположенных недалеко от Багамских островов.

Публикация от N A D Y A (@nadya_ava) Апр 15, 2017 в 1:04 PDT

Пляж внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменит длинной береговой линией, мелким белым песком, прозрачной водой и круглогодичным туристическим сезоном.

Второе место в рейтинге занимает пляж Baia do Sancho на архипелаге Фернанду-ди-Норонья (Бразилия). Это около 20 островов вулканического происхождения, при этом людьми населен только один, самый большой.

Публикация от 🌟S U M M E R 🍑 (@positive_vibee) Июн 18, 2017 в 4:29 PDT

Замыкает тройку лидеров пляж Варадеро (Varadero Beach), расположенный на полуострове Икакос (Куба), уходящем в Атлантический океан на 20 километров.

Публикация от Denis Bolero (@denisbolero) Окт 3, 2016 в 8:14 PDT

Лучшим пляжем, расположенным в континентальной Европе, стал Ла-Конча (La Concha Beach) в городе Доностия-Сан-Себастьян (Испания). Один из самых известных пляжей в стране имеет форму ракушки за что и получил одноименное название.