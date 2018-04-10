Кто здесь самый умный: ученые назвали животных с "головой на плечах"

Алгебраические уравнения и поэтические многотомники, конечно, не могут быть созданы представителями царства животных - только человеком, однако и животные удивляют своей сообразительностью.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Многие млекопитающие и даже рыбы демонстрируют удивительные интеллектуальные способности, в некоторых случаях превосходящие результаты людей, со ссылкой на ресурс Popular Science пишет Sputnik Южная Осетия.

Шимпанзе

Шимпанзе — это ближайшие родственники человека, хотя бы потому, что несут в себе 99% человеческого ДНК. Более того, такое тесно сходство с человеком прослеживается и в мозге шимпанзе. Например, в 2007 году были проведены ряд экспериментов, которые показали, что шимпанзе могут успешно решать задачи на логику и кратковременную память. В некоторых тестах шимпанзе демонстрировали более точные результаты, чем люди, и в целом лучше запоминали задания.

Козы

Ученые давно подозревали, что козы гораздо умнее, чем кажутся, и недавно группа ученых из Австралии смогла расставить все точки на i. Они провели следующий опыт: спрятали яблоко в коробку, которая открывалась при помощи специального механизма из веревок. Из двенадцати испытуемых животных, все смогли открыть коробку с четвертой попытки. Когда ученые повторили эксперимент через десять месяцев, козы открывали коробки не раздумывая, что говорит о хорошей памяти.

Дельфины

Самый надежный способ определить интеллект животного, это посмотреть, сможет ли оно узнать свое отражение в зеркале. К сожалению, подавляющее большинство животных реагируют на такие эксперименты неадекватно: убегают в ужасе, пытаются напасть на собственное отражение или показывают полное равнодушие. Но только не дельфины. Они, напротив, начинают внимательно изучать свое отражение, видимо, осознавая, что смотрят сами на себя.

Осьминоги

Большинство беспозвоночных не могут похвастаться таким же уровнем развития, как эти причудливые морские создания. В одном эксперименте ученые задались вопросом: сможет ли осьминог отличить двух людей друг от друга? Для этого провели опыт: сначала один человек брал осьминога на руки и спокойно, дружелюбно с ним обращался. После чего, второй человек просто вытаскивал моллюска из аквариума и пытался его напугать. Через какое-то время эти же люди поочередно подходили к аквариуму с тем же осьминогом. К первому, что ожидаемо, осьминог проявлял дружелюбие, а при виде второго зарывался в песок и вел себя агрессивно.