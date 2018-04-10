00:26 11 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Осьминог

Кто здесь самый умный: ученые назвали животных с "головой на плечах"

© flickr.com/ Ajith Kumar
В мире
Получить короткую ссылку
11 0 0

Алгебраические уравнения и поэтические многотомники, конечно, не могут быть созданы представителями царства животных - только человеком, однако и животные удивляют своей сообразительностью.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Многие млекопитающие и даже рыбы демонстрируют удивительные интеллектуальные способности, в некоторых случаях превосходящие результаты людей, со ссылкой на ресурс Popular Science пишет Sputnik Южная Осетия.

Шимпанзе

Шимпанзе — это ближайшие родственники человека, хотя бы потому, что несут в себе 99% человеческого ДНК. Более того, такое тесно сходство с человеком прослеживается и в мозге шимпанзе. Например, в 2007 году были проведены ряд экспериментов, которые показали, что шимпанзе могут успешно решать задачи на логику и кратковременную память. В некоторых тестах шимпанзе демонстрировали более точные результаты, чем люди, и в целом лучше запоминали задания.

Шимпанзе
© flickr.com/ David Lewis
Шимпанзе

Козы

Ученые давно подозревали, что козы гораздо умнее, чем кажутся, и недавно группа ученых из Австралии смогла расставить все точки на i. Они провели следующий опыт: спрятали яблоко в коробку, которая открывалась при помощи специального механизма из веревок. Из двенадцати испытуемых животных, все смогли открыть коробку с четвертой попытки. Когда ученые повторили эксперимент через десять месяцев, козы открывали коробки не раздумывая, что говорит о хорошей памяти.

Козы
© flickr.com/ Greg Bailey
Козы

Дельфины

Самый надежный способ определить интеллект животного, это посмотреть, сможет ли оно узнать свое отражение в зеркале. К сожалению, подавляющее большинство животных реагируют на такие эксперименты неадекватно: убегают в ужасе, пытаются напасть на собственное отражение или показывают полное равнодушие. Но только не дельфины. Они, напротив, начинают внимательно изучать свое отражение, видимо, осознавая, что смотрят сами на себя.

Дельфины
© flickr.com/ r3dc3ll
Дельфины

Осьминоги

Большинство беспозвоночных не могут похвастаться таким же уровнем развития, как эти причудливые морские создания. В одном эксперименте ученые задались вопросом: сможет ли осьминог отличить двух людей друг от друга? Для этого провели опыт: сначала один человек брал осьминога на руки и спокойно, дружелюбно с ним обращался. После чего, второй человек просто вытаскивал моллюска из аквариума и пытался его напугать. Через какое-то время эти же люди поочередно подходили к аквариуму с тем же осьминогом. К первому, что ожидаемо, осьминог проявлял дружелюбие, а при виде второго зарывался в песок и вел себя агрессивно.

Аквалангист с крупным осьминогом на фоне подводного рельефа у побережья острова Сахалин
© Sputnik. Алексей Лебедев
Аквалангист с крупным осьминогом на фоне подводного рельефа у побережья острова Сахалин



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Государственная филармония. Владикавказ
    Музыка для всех

    Прямую трансляцию выступления симфонического оркестра под управлением Гергиева в столице Северной Осетии покажут на большом экране.

  • Нефтяные станки-качалки
    Новый ценник

    После президентских выборов в Азербайджане парламент может пересмотреть цену на нефть, заложенную в государственном бюджете.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Вильнюсский окружной суд
    Вам письмо!

    В Литве эвакуировали сотрудников Вильнюсского окружного суда из-за подозрительного конверта.

  • банкноты номиналом 200 лей
    Ледниковый период

    Почему с начала года властями Молдовы "заморожено" имущество, банковские счета и наличность на десятки миллионов леев?

  • Андрей Казанцев, архивное фото
    Без регистрации

    Как повлияет отмена Таджикистаном обязательной регистрации для иностранцев, находящихся в стране в течение 10 дней, рассказал эксперт.

  • Приборная панель
    Тише едешь…

    Максимальная скорость движения транспорта в городах Узбекистана может быть снижена с 70 до 60 километров в час.

  • Акция протеста Против проекта Rail Baltic, который строится обманным путём
    Постой, паровоз!

    Эстонские активисты провели митинг против Rail Baltic с требованием независимого исследования бюджета проекта.

  • Государственная филармония. Владикавказ
    Музыка для всех

    Прямую трансляцию выступления симфонического оркестра под управлением Гергиева в столице Северной Осетии покажут на большом экране.

  • Нефтяные станки-качалки
    Новый ценник

    После президентских выборов в Азербайджане парламент может пересмотреть цену на нефть, заложенную в государственном бюджете.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве
Хранители традиций: Госансамбль Абхазии в Москве
Американский танк времен войны Шерман подготовят для участия в параде 9 мая
"Шерман" будут готовить к параду: доставка корпуса американского танка во Владивосток
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia