Узники янтаря: лягушку и ее добычу нашли в камне возрастом 99 миллионов лет

Считается, что лягушки появились около 200 миллионов лет назад. Тем не менее существует мало прямых доказательств этого ввиду отсутствия их окаменелостей.

СУХУМ, 20 июн —Sputnik. Исследователи нашли в янтаре лягушку и неизвестного жука, которого она пыталась съесть. Возраст обоих насчитывает более 99 миллионов лет, сообщает портал 360° журнал Scientific Reports.

Эта находка является доказательством существования лягушек во влажных тропических лесах во время мелового периода.

На основе обнаруженных останков ученые получили доказательства того, что эти земноводные населяли дождевые леса 100 миллионов лет назад.

Новый вид, обнаруженный в Мьянме, получил название Electrorana limoae. Возраст находки определили благодаря датированию циркона, содержавшегося в породах, где обнаружили янтарь (98,8 ± 0,6 миллиона лет). Земноводное сохранилось частично: от него остался только череп с зубами, передние лапы, часть позвоночника и задней лапы.

По компьютерной томографии ученые определили, что древние лягушки мало чем отличались от современных. Находка доказала, что лягушки жили во влажных тропических лесах около 100 миллионов лет назад — в те годы на Земле еще обитали динозавры. Однако останков в янтаре оказалось недостаточно для того, чтобы определить их образ жизни и внутреннее строение. В будущем исследователи надеются найти более полезные для изучения ископаемые.