Самые забавные и необычные проморолики стран и регионов

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Наполеон, сожалеющий об упущенной Айове, возможность дозвониться до любого шведа, возненавидеть и полюбить страну за пять минут, Чужие, работающие в офисе – на что только не идут страны и города для того, чтобы привлечь туристов и РИА Новости собрали несколько промороликов.
Айова, США
Рекламщики из Айовы решили показать, как горевал бы Наполеон, если бы знал от чего отказывается, продавая США французские владения в Северной Америке. И это очень мило.
Исландия
Это видео уже более восьми лет демонстрирует под динамичную песню Jungle Drum исландской певицы Emiliana Torrini, кто такие исландцы, развенчивая миф о холодности северян.
Таиланд
Рекламный ролик Министерства туризма Таиланда с провокационным названием "Я ненавижу Таиланд" очень скоро стал вирусным. У парня украли все деньги и документы, что заставило его возненавидеть страну. Пятиминутная история зарождающейся дружбы с местными жителями, давшими ночлег и еду, меняет мнение героя на противоположное.
Швеция
В Швеции к 250-летнию приятия закона об отмене цензуры запустили необычный проект, благодаря которому у страны появился номер, набрав который можно поговорить со случайным местным жителем.
Префектура Оита, Япония Префектура
Префектура, расположенная на Кюсю — третьем по величине острове Японского архипелага — знаменита своими водолечебницами, грязевыми и горячими источниками. Именно их решили показать в ролике, а чтобы позабавить зрителя, запустили в водоемы сборную по синхронному плаванию.
Нью-Мексико, США
В "лучшем месте на земле" Нью-Мексико мечтают провести свой отпуск Чужие. Может быть, это отсылка к Розуэлльскому инциденту – предполагаемому крушению НЛО в этом штате в 1947 году, вызвавшему широкий резонанс в США.
Новая Зеландия
Победителя в конкурсе Your Big Break, организованного правительством Новой Зеландии, выбирал Питер Джексон – создатель фильма "Властелин Колец". Режиссер и по совместительству исполнитель главной роли в Working Day – аргентинец, но ему удалось лучше всех проникнуться духом островного государства.
Источник: http://www.tio.by/info/articles/promo_roliki_stran_i_regionov/
© www.tio.by
Источник: http://www.tio.by/info/articles/promo_roliki_stran_i_regionov/
© www.tio.by