Самые забавные и необычные проморолики стран и регионов

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Наполеон, сожалеющий об упущенной Айове, возможность дозвониться до любого шведа, возненавидеть и полюбить страну за пять минут, Чужие, работающие в офисе – на что только не идут страны и города для того, чтобы привлечь туристов и РИА Новости собрали несколько промороликов.

Айова, США

Рекламщики из Айовы решили показать, как горевал бы Наполеон, если бы знал от чего отказывается, продавая США французские владения в Северной Америке. И это очень мило.

Исландия

Это видео уже более восьми лет демонстрирует под динамичную песню Jungle Drum исландской певицы Emiliana Torrini, кто такие исландцы, развенчивая миф о холодности северян.

Таиланд

Рекламный ролик Министерства туризма Таиланда с провокационным названием "Я ненавижу Таиланд" очень скоро стал вирусным. У парня украли все деньги и документы, что заставило его возненавидеть страну. Пятиминутная история зарождающейся дружбы с местными жителями, давшими ночлег и еду, меняет мнение героя на противоположное.

Швеция

В Швеции к 250-летнию приятия закона об отмене цензуры запустили необычный проект, благодаря которому у страны появился номер, набрав который можно поговорить со случайным местным жителем.

Префектура Оита, Япония Префектура

Префектура, расположенная на Кюсю — третьем по величине острове Японского архипелага — знаменита своими водолечебницами, грязевыми и горячими источниками. Именно их решили показать в ролике, а чтобы позабавить зрителя, запустили в водоемы сборную по синхронному плаванию.

Нью-Мексико, США

В "лучшем месте на земле" Нью-Мексико мечтают провести свой отпуск Чужие. Может быть, это отсылка к Розуэлльскому инциденту – предполагаемому крушению НЛО в этом штате в 1947 году, вызвавшему широкий резонанс в США.

Новая Зеландия

Победителя в конкурсе Your Big Break, организованного правительством Новой Зеландии, выбирал Питер Джексон – создатель фильма "Властелин Колец". Режиссер и по совместительству исполнитель главной роли в Working Day – аргентинец, но ему удалось лучше всех проникнуться духом островного государства.





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© www.tio.by Нью-Мексико, США До конца остается неясным, почему штат для своей рекламы выбрал Чужих, мечтающих об отпуске в Нью-Мексико – "лучшем месте на земле". Может быть, это отсылка к Розуэлльскому инциденту – предполагаемому крушению НЛО в этом штате в 1947 году, вызвавшему широкий резонанс в США.Источник: http://www.tio.by/info/articles/promo_roliki_stran_i_regionov/ © www.tio.by