Софи Тернер о последнем сезоне "Игры престолов": будет больше смертей

Британская актриса заявила, что сюжет последнего сезона будет напряженнее и эмоциональнее предыдущих, и в нем будет больше смертей.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" — Софи Тернер приоткрыла завесу над финалом картины, заявив, что заключительный сезон станет самым кровавым и жестоким из всех сезонов, сообщает Lenta. ru.

Британская актриса рассказала, что сюжет последнего сезона будет напряженнее и эмоциональнее предыдущих, и в нем будет больше смертей. Актриса также добавила, что она рада тому, как сложится судьба ее персонажа.

"Санса всегда училась приспосабливаться к обстоятельствам. И в какой-то момент должна была превратиться в бойца. Я рада, что ее сюжетная линия сложилась так, как я и желала", — заключила актриса.

Выход заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал получил всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев, став одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий "Эмми".