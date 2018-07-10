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Газированные напитки, архивное фото

Назван самый опасный напиток

© Sputnik . Aleksey Malgavko
В мире
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Кардиологи рекомендуют немедленно отказаться от диетических сладких газированных напитков, в которых содержится аспартам.

СУХУМ, 10 июл — Sputnik. Американские кардиологи советуют немедленно отказаться от диетических газированных напитков с сахарозаменителем. По мнению исследователей, такие напитки способны привести к серьезным заболеваниям — вплоть до слабоумия — и являются самым вредным продуктом для человеческого сердца, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Meddaily.

Бутылка крепкого алкоголя и стакан на столе
© Fotolia / Ruslan Mitin
Названа допустимая доза алкоголя в месяц

Медики уверены, что диетическая газировка повышает риск возникновения инсульта и слабоумия.

Кардиологи утверждают, что употребляя хотя бы одну баночку газировки "без сахара" в день, человек втрое увеличивает свой риск инсульта и в 2,9 раза повышает риск развития слабоумия.

Известно, что в диетической газировке вместо сахара используют искусственные подсластители вроде аспартама. В организме данное соединение, к примеру, распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсичный для организма.

К тому же аспартам может накапливаться в головном мозге и вызывать аномальную активность нейронов. Вместе с другими веществами в составе диетических газированных напитков он дает большую токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных веществ в желудочно-кишечном тракте.

Плюс газированные напитки опасны за счет высокой кислотности, грозящей воспалением, преждевременным старением и разрушением тканей.




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