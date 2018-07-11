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Шоколад

Что ты знаешь о шоколаде: пройди тест

© Fotolia / M.studio
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В Международный день шоколада, который отмечается 11 июля, Sputnik предлагает определить, какие факты о шоколаде правда, а какие – ложь.

Шоколад — одно из лучших "лекарств" от меланхолии и грусти, а также прекрасный способ доставить себе сладкое наслаждение. Сколько всего можно сделать из шоколада! Горячий напиток, печенье, конфеты, торт или просто плитка — вариантов уйма! Теперь эта сладость доступна практически каждому из нас.

Насколько полезен шоколад? С чем его лучше сочетать при готовке? Откуда вообще пошло такое название С чем он сочетается лучше всего? Откуда произошло это название? Sputnik Беларусь собрал 5 фактов о шоколаде и предлагает пройти тест: правда это или ложь. Проверьте свои знания об этой сладости — вдруг вы долго заблуждались или не знали чего-то важного о любимом десерте?




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