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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов

Граффити с Черчесовым появится в центре Москвы

© Sputnik . Grigoriy Sisoev
В мире
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Стрит-арт художник завершает нанесение изображения игроков и тренера сборной России по футболу на поверхность трансформаторной подстанции.

СУХУМ, 18 июл — Sputnik. Граффити с изображением тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова появится в центре Москвы недалеко от Красной площади, сообщает Р-Спорт.

"В центре Москвы стрит-арт художник завершает нанесение изображения тренера и игроков сборной России по футболу на поверхность трансформаторной подстанции ПАО "МОЭСК". Объект расположен в центре Москвы, в пяти минутах ходьбы от Красной площади, на Садовнической улице. На подстанции художник запечатлел в стиле граффити самых ярких героев российской сборной прошедшего чемпионата мира по футболу — тренера Станислава Черчесова, капитана сборной Игоря Акинфеева и нападающего Артема Дзюбу", — цитирует агентство пресс-службу Московской объединенной электросетевой компании.

В Санкт-Петербурге появилось граффити с С.Черчесовым
© Sputnik . Александр Кряжев
В Санкт-Петербурге появилось граффити с С.Черчесовым

Отмечается, что граффити, посвященные прошедшему мундиалю, появились в нескольких российских городах, однако в этом случае, сразу три участника российской сборной будут изображены впервые.

Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля.




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