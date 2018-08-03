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Стоунхендж

Стоунхэндж построили трудовые мигранты

© AFP 2018 / LEON NEAL
В мире
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Стоунхендж — загадочное каменное сооружение в графстве Уилтшир, один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Для его строительства использовались валуны песчаника и привозимые издалека монолиты — 11 так называемых голубых камней из диабаза, довольно твердой вулканической породы.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Химический анализ костей людей, погребенных рядом со Стоунхенджем, указал на то, что они родились не на юге Британии, а мигрировали туда из Уэльса, где была добыта часть камней монумента. Об этом пишут ученые в журнале Scientific Reports.

"Доли изотопов стронция в костях и зубах некоторых "строителей" Стоунхенджа указывают на то, что они жили или хотя бы родились на западе Уэльса. Там были добыты знаменитые голубые камни, с которых началось строительство первых частей этого монумента", — заявил Рик Шультинг (Rick Schulting) из Оксфордского университета (Великобритания).

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CC0 / Simon / пирамида
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Три года назад геологи проанализировали химический и минеральный состав "голубых камней", расположенных в центральной части Стоунхенджа, и пришли к выводу, что они были завезены на юг Англии из западных уголков Уэльса, удаленных от Уилтшира примерно на 500 километров.

Это открытие, как отмечает Шультинг, заставило многих историков задуматься о том, что Стоунхендж мог быть изначально построен не на территории будущей Англии, а на западе Уэльса. Позже его строители просто "перевезли" монумент вместе с собой, взяв самые его ценные части  и достроив внешние кольца Стоунхенджа из местного песчаника.

Шультинг и его коллеги нашли первые "вещественные" свидетельства в пользу этой теории, изучая кости и зубы людей, которых пресса часто называет "строителями Стоунхенджа". Их останки были кремированы и погребены примерно пять тысяч лет назад в 56 ямах, расположенных на небольшом расстоянии от монумента, и найдены в начале прошлого века.

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Эти погребения были всесторонне изучены за последнее столетие, однако недавно археологи, химики и физики разработали ряд новых методик анализа останков, которые позволяют узнать не только возраст и пол их обладателей, но и многие другие вещи.

В частности, доли изотопов стронция и тяжелого кислорода-18 в эмали зубов и в костной ткани человека позволяют понять, где он родился и в каких регионах страны он жил впоследствии, а соотношение атомов кальция, бария и стронция — то, какой пищей он питался.

Вычислив точный возраст "строителей" при помощи масс-спектрометра, археологи измерили доли изотопов стронция в их челюстях и выяснили, что примерно половина усопших родилась не на юге Англии, а на территории Уэльса или других западных регионов современной Британии примерно в 2650 году до нашей эры. В это время, как предполагают ученые, были построены первые кольца монумента, что говорит в пользу его валлийского происхождения.

"Наше открытие подчеркивает важность повторного изучения старых археологических коллекций. Эти останки были найдены у Стоунхенджа экспедицией полковника Уильяма Хоули в 1920 годах. Они не попали в музей, но полковник предусмотрительно повторно захоронил их рядом с памятником и пометил новую могилу "строителей" монумента, что позволило нам откопать и изучить их, используя современные научные методы", — заключает Шультинг.




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