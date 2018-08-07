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Встреча президента Приднестровской Молдавской республики с главами официальных представительств Абхазии и Южной Осетии

Президент ПМР встретился с представителями Абхазии и Южной Осетии

© Фото : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
В мире
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Встреча прошла накануне 10-летия со дня вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии, где будет отмечаться День памяти и скорби.

СУХУМ, 7 авг — Sputnik. Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский встретился во вторник с главами официальных представительств в ПМР Виталием Янковским (Южная Осетия) и Александром Ватаманом (Абхазия), сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

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"Приднестровский народ не понаслышке знает, что значит стремление к независимости и что такое военная агрессия против мирного населения. Право на самоопределение и вы, и мы отстаивали с оружием в руках. Все мы знаем цену мира. Приднестровцы разделяют с вами боль потерь", — приводит пресс-служба слова Красносельского.

Глава ПМР отметил высокий уровень межреспубликанского взаимодействия. Он поблагодарил собеседников за усилия, направленные на активизацию и наращивание контактов. В ближайшей перспективе будет решен вопрос об официальном представителе Приднестровья в Южной Осетии, отмечается в сообщении.

Встреча президента Приднестровской Молдавской республики с главами официальных представительств Абхазии и Южной Осетии
© Фото : Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Встреча президента Приднестровской Молдавской республики с главами официальных представительств Абхазии и Южной Осетии

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.




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