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Города мира. Шанхай

Пекин намерен обжаловать новые пошлины США в ВТО

© Sputnik . Александр Вильф
В мире
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Введение новых пошлин США вызвали сильный переполох в Китае. Пекин даже обратился в ВТО с жалобой на Вашингтон.

Китайский рабочий рядом с лавкой, раскрашенной в цвет американского флага
© AP Photo. Ng Han Guan
Торговая война: Китай ввел пошлины на товары из США
СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Китайская народная республика намерена обжаловать решение США ввести новые импортные пошлины в 25% на импорт китайских товаров. Пекин решил обратиться с соответствующей жалобой во Всемирную торговую организацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на торговое ведомство КНР.

"Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин", — говорится в публикации.
Пекин расценил принятое Вашингтоном решение как нарушение принципов ВТО.

Напомним, США ввела новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов. Китай заявил, что ответит на действия американской стороны симметрично.



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