Пекин намерен обжаловать новые пошлины США в ВТО

Введение новых пошлин США вызвали сильный переполох в Китае. Пекин даже обратился в ВТО с жалобой на Вашингтон.

© AP Photo. Ng Han Guan Торговая война: Китай ввел пошлины на товары из США

Китайская народная республика намерена обжаловать решение США ввести новые импортные пошлины в 25% на импорт китайских товаров. Пекин решил обратиться с соответствующей жалобой во Всемирную торговую организацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на торговое ведомство КНР.

"Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин", — говорится в публикации.

Пекин расценил принятое Вашингтоном решение как нарушение принципов ВТО.

Напомним, США ввела новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов. Китай заявил, что ответит на действия американской стороны симметрично.