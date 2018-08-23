Пекин намерен обжаловать новые пошлины США в ВТО

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Китайская народная республика намерена обжаловать решение США ввести новые импортные пошлины в 25% на импорт китайских товаров. Пекин решил обратиться с соответствующей жалобой во Всемирную торговую организацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на торговое ведомство КНР.
"Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин", — говорится в публикации. Пекин расценил принятое Вашингтоном решение как нарушение принципов ВТО.
Напомним, США ввела новые пошлины на ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов. Китай заявил, что ответит на действия американской стороны симметрично.
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