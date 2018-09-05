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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Затулин: Киев изначально видел в Вышинском заложника

© Sputnik . Стрингер
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (82)
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Кирилл Вышинский более 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Обвиняемый Киевом в госизмене руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский изначально расценивался властями как заложник, кроме того, президент Украины Петр Порошенко перед выборами пытается изобразить из себя главного борца с Россией — все это говорит о том, что журналист будет освобожден, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР), передает РИА Новости.

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве
© REUTERS / Stringer
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Херсонский городской суд на заседании в среду рассмотрит продление или изменение меры пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.

"Что касается Вышинского, то он с самого начала рассматривался властями Украины как заложник, то есть, после ареста Вышинского рассчитывали затем продемонстрировать, как они его меняют на… кого-то из тех, кого считают узникам (в России)", — сказал Затулин РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что при этом киевские власти схватили абсолютно невиновного человека и осудили его за профессиональную деятельность.

"Так как мы до сих пор на эту сделку не пошли, то я, честно говоря, не уверен в том, что суд примет здесь в самом деле правовое решение. Суд будет руководствоваться указаниями администрации президента Порошенко… Он сейчас находится в той фазе политического пути, когда ему надо завоевывать голоса суперпатриотов для того, чтобы рассчитывать на выборы в будущем году", — сказал депутат.

Поэтому, по мнению политика, президент Украины сейчас делает все для того, чтобы создать множество поводов считать его главным борцом с Россией.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
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"Эти все обстоятельства вместе взятые заставляют сомневаться в том, что, к глубокому сожалению, Вышинский будет освобожден", — заключил он.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Очередной срок его содержания под стражей истекает 8 сентября. Украинская прокуратура намерена просить о продлении ареста Вышинскому. По данным адвоката, ведомство уже подало соответствующее ходатайство. В свою очередь защита Вышинского попросит избрать другую меру пресечения — помещение под подписку о невыезде или домашний арест.

В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Киеве
© REUTERS / Stringer
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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (82)


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