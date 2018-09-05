Названы имена подозреваемых в отравлении Скрипалей

Тереза Мэй планирует проинформировать парламент страны о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

СУХУМ, 5 сен — Sputnik. Королевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Их обвиняют по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и полицейского.

Отмечается, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

На 12:00 местного времени (14:00 мск) запланировано выступление премьера Терезы Мэй, которая проинформирует парламент страны о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс ОЗХО подтвердила применение отравляющего вещества в Эймсбери

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.