Абэ назвал условия заключения мирного договора с Россией

Владимир Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между Россией и Японией.

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. Москве и Токио нужно "сломать скорлупу взаимного недоверия" для продвижения по вопросу мирного договора, заявил премьер Синдзо Абэ на встрече с бизнесменами на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости.

"Важно, чтобы продвинулось взаимопонимание между народами России и Японии и была подготовлена среда (для решения территориального вопроса и заключения мирного договора. — Прим. ред.)", — цитирует премьера агентство Киодо.

Абэ также прокомментировал план экономического сотрудничества из восьми пунктов. По его мнению, нужно идти "от проектов на бумаге к конкретной форме", а также создать благоприятные условия для бизнеса.

Однако агентство выявило расхождение в позициях Абэ и Владимира Путина по срокам подготовки к заключению мирного договора: японский премьер считает, что процесс потребует времени, а президент России предложил заключить соглашение до конца года.

© Sputnik . Владимир Астапкович Ненормальная ситуация: эксперт об отсутствии мирного договора между Россией и Японией

В то же время, агентство обратило внимание, что из уст премьера не прозвучала и традиционная позиция о необходимости добиться решения вопроса принадлежности четырех Курильских островов: Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

Отвечая на вопрос РИА Новости, касался ли Абэ на встрече с предпринимателями предложения Путина заключить мирный договор, президент компании Japan Pipeline Development & Operation Хидэо Огава отказался отвечать на вопрос, сказав, что это слишком деликатная тема.

В свою очередь, президент Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО), председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма не стал раскрывать содержание встречи с Абэ, сославшись на то, что она была закрытой.

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.