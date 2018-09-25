Michael Kors выкупит Versace за 2 миллиарда долларов

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Миланский модный дом Versace будет продан группе Michael Kors за два миллиарда долларов, сообщает "Ведомости".

По данным СМИ, официально компании могут объявить о сделке на этой неделе, вероятно, во вторник в ходе собрания с участием вице-президента и главного дизайнера модного дома Донателлы Версаче, сестры покойного основателя Versace Джанни.

Отмечается, что, несмотря на то, что Michael Kors станет владельцем компании, семья основателя итальянского модного дома продолжит принимать участие в делах Versace.

Вероятной причиной продажи люксового бренда эксперты называют желание американской компании Michael Kors конкурировать с европейскими конгломератами LVMH (владеет торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy и др.), Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и др.) и Richemont (Cartier, Chloé и др.).