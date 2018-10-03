Когда человек вернется на Луну и ступит на Марс: NASA разработало план

На днях NASA объявило о детальном Национальном плане исследования космоса. В эту смелую программу входит: планирование новой высадки на Луну, долговременное пребывание человека на Луне и вокруг нее, усиление деятельности частных космических компаний, а также выяснение того, как доставить американских астронавтов на поверхность Марса.

СУХУМ, 3 окт —Sputnik. В NASA разработали новый план, согласно которому через десять лет человек вернется на Луну, а через двадцать — ступит на Марс, сообщает Naked Science.

© AFP 2018 / Robyn Beck NASA создаст поселение на Луне

В этом плане много неизвестных моментов, среди которых — вопрос о том, смогут ли ученые выяснить, как обезопасить астронавтов от многих угроз космоса. Сотрудники агентства взяли это в расчет, когда прорабатывали ожидаемые сроки выполнения каждой цели в своем 21-страничном документе — от низкой околоземной орбиты (НОО) до полетов к Луне и Марсу. В обозначенные агентством сроки включены работы по уточнению некоторых составляющих опубликованного плана. Следовательно, NASA сможет использовать новые знания при подготовке.

Конечно, у всех утверждений, высказанных в документе (например, что астронавты будут прогуливаться по Марсу в 2030-м), есть некоторая гибкость. Если в ходе разработки какой-то из миссий исследователи наткнутся на непреодолимое препятствие, сроки пересмотрят.

Например, прежде чем приступить к формированию даже приблизительного бюджета для пилотируемой миссии в 2030-х, NASA планирует дождаться результатов миссии Mars 2020, во время которой ровер соберет и проанализирует образцы с поверхности Марса.

Однако с отправкой человека на Красную планету связано немало фундаментальных проблем. К примеру, в 2020 году NASA планирует запустить 13 спутников CubeSat на низкую околоземную орбиту, чтобы выяснить, как лучше подготовить грузы к космическим путешествиям — будь то на Луну, Марс или дальше. Как только спутники окажутся на орбите, NASA надеется использовать полученные данные для отправки астронавтов на Луну к июню 2022-го.

Такие "провалы" в предложенных агентством планах неслучайны — они представляют собой ключевые пробелы в нашем понимании космоса и межпланетных путешествий. Другими словами, это то, что ученые NASA хотят выяснить.

Если агентство будет придерживаться намеченных планов, есть надежда, что оно сможет их воплотить. Это, в свою очередь, откроет нам новые горизонты для космических исследований.