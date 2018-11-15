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Сотрудники полиции во время забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне.

Современный "Дон Жуан": в Испании задержан мужчина, обманувший десятки женщин

© Sputnik / Хавьер Луэнго
В мире
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Три суда в разных частях страны – в Бильбао (Страна Басков), Бургосе (автономное сообщество Кастилия и Леон) и Торрелагуне (автономное сообщество Мадрид) — выдали ордера на его арест.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Национальная полиция Испании арестовала известного на всю страну мошенника-донжуана Родриго Ногейру, жертвами которого могли стать до сотни женщин, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

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Известеный как "Дон Хуан де Марин", Ногейра, которого еще называют "испанским мистером Рипли", знакомился с одинокими женщинами в соцсетях, представляясь десятками различных вымышленных имен.

Родриго постоянно работал над своей внешностью (надевал очки, отращивал бороду, красил волосы) и менял место жительства. Точное число жертв мошенника не известно, поскольку многие не обращались в правоохранительные органы, признает полиция. Тем не менее, по мнению следователей, их число точно достигает сотни.

Регистрируясь под разными именами, национальностями и профессиями – от повара до сотрудника известных компаний — он находил потенциальную жертву в соцсетях и на сайтах знакомств.

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Через некоторое время он перезжал в регион, где жила "возлюбленная". Влюбив в себя жертву (все они говорят, что были им очарованы, прежде всего его умом), он просил денег взаймы — говорил, что у него временно заблокирован банковский счет или нужны деньги на лечение родственников. А получив их, исчезал.

В прошлом году суд Понтеведры приговорил Ногейру к году и трем месяцам заключения за мошенничество – он скрылся, не заплатив за гостиницу. Счет тогда составил 5 тысяч евро.

В среду Родриго Ногейру задержали в Мадриде.



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