Современный "Дон Жуан": в Испании задержан мужчина, обманувший десятки женщин

Три суда в разных частях страны – в Бильбао (Страна Басков), Бургосе (автономное сообщество Кастилия и Леон) и Торрелагуне (автономное сообщество Мадрид) — выдали ордера на его арест.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Национальная полиция Испании арестовала известного на всю страну мошенника-донжуана Родриго Ногейру, жертвами которого могли стать до сотни женщин, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Известеный как "Дон Хуан де Марин", Ногейра, которого еще называют "испанским мистером Рипли", знакомился с одинокими женщинами в соцсетях, представляясь десятками различных вымышленных имен.

Родриго постоянно работал над своей внешностью (надевал очки, отращивал бороду, красил волосы) и менял место жительства. Точное число жертв мошенника не известно, поскольку многие не обращались в правоохранительные органы, признает полиция. Тем не менее, по мнению следователей, их число точно достигает сотни.

Регистрируясь под разными именами, национальностями и профессиями – от повара до сотрудника известных компаний — он находил потенциальную жертву в соцсетях и на сайтах знакомств.

Через некоторое время он перезжал в регион, где жила "возлюбленная". Влюбив в себя жертву (все они говорят, что были им очарованы, прежде всего его умом), он просил денег взаймы — говорил, что у него временно заблокирован банковский счет или нужны деньги на лечение родственников. А получив их, исчезал.

В прошлом году суд Понтеведры приговорил Ногейру к году и трем месяцам заключения за мошенничество – он скрылся, не заплатив за гостиницу. Счет тогда составил 5 тысяч евро.

В среду Родриго Ногейру задержали в Мадриде.