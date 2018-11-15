О санкциях и встрече с Трампом: главное с пресс-конференции Путина в Сингапуре

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва со всей серьезностью относится к развитию отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур заявил, что любые политически мотивированные ограничения в экономике мешают всем, в том числе и тем, кто их вводит, передает РИА Новости.

"Любые политически мотивированные ограничения, которые приходят в сферу экономики, мешают развитию экономики, и нам мешают, и мешают партнерам, в том числе и тем, которые вводят эти санкции", — сказал Путин.

Путин отметил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин о связях России с АСЕАН: мы на уровне стратегического партнерства

"Мы были готовы встретиться в Париже, но мы уже говорили, что не хотели мешать такому большому мероприятию, которое организовывало правительство и президент Франции. Это действительно крупное мероприятие, там было 90 человек глав государств и правительств. Достаточно сложно было организовать там нормальную полноценную работу. Договорились встретиться в Буэнос-Айресе, если получится, то мы со своей стороны готовы", — сказал Путин

Отсутствие России на форуме в Давосе не отразится на позициях России в мировой экономике, считает президент.

"На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется. Авторитет любой страны в рамках мировой экономики зависит, прежде всего, от экономической мощи страны, от структуры экономики, результатов, которые она демонстрирует с точки зрения технологичности, роста ВВП, макроэкономических показателей, то есть низкого уровня инфляции, низкого внешнего долга, отсутствия дефицита бюджета либо минимальный, а лучше профицита, как сейчас", — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что в целом власти добиваются поставленных целей. "И чувствуем себя уверенно", — отметил он.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что пообщался "на ногах" с вице-президентом США Майком Пенсом.

© Sputnik / Алексей Дружинин Абэ намерен заключить мирный договор с Россией

"Встреч было много, практически со всеми партнерами: с премьер-министром Японии и, вот с председателем госсовета КНР сегодня, и с премьером Сингапура, и с президентом Кореи, вот, сейчас только еще "на ногах" поговорил с вице-президентом США. В общем, практически со всеми участниками", — сказал Путин в четверг по итогам визита в Сингапур.

Россия намерена работать с Японией над выходом из спорных вопросов, сказал президент России.

"Мы возобновили диалог с нашими японским партнерами именно на основе декларации 1956 года, именно об этом нас просили наши японские партнеры… Мы считаем, что все что на сегодняшний день сложилось, сложилось на основе международно-правовых документов, закрепленных в результате работы после Второй мировой войны. Тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать ", — сказал президент в четверг по итогам визита в Сингапур.

АСЕАН основана в 1967 году, в нее входят десять государств региона: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.