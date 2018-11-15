В Сочи ожидают до полумиллиона туристов в Новогодние праздники

СУХУМ, 15 ноя — Sputnik. Руководитель управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат рассказал, что Сочи собирается принять в предстоящие новогодние праздники 500 тысяч туристов, из них 350 тысяч примет горный кластер и 150 тысяч – прибрежный кластер, передает РИА Новости.
"На новогодние каникулы мы планируем принять всего в Сочи по аналогу с прошлым годом порядка 500 тысяч туристов. Из них 350 тысяч мы ожидаем, что будет жить на Красной Поляне или поедет туда. И 150 тысяч — это прибрежный кластер", — сказал Доморат.
"У нас порядка 20 тысяч мест в Красной Поляне. Федеральные туроператоры говорят, что в этом году у них уже сейчас увеличились на 20% продажи в прибрежных отелях, потому что горный кластер для достаточно определенного сегмента туристов, поэтому прибрежка продается больше. Глубина продаж достаточно приличная, именно поэтому мест в отелях Красной Поляны уже очень мало. Конечно, номера на новогодние каникулы еще есть, но их количество стремительно сокращается", — подчеркнул Доморат.
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