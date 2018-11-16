В Японии предсказали возможную дату подписания мирного договора с Россией

Экс-глава департамента Европы и Азии японского МИД, занимавшийся подготовкой встречи в 2001 году президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Ёсиро Мори в Иркутске, сделал ставки на две возможные даты заключения мирного договора между странами.

СУХУМ, 16 ноя - Sputnik. Японский политолог и дипломат Кадзухико Того в интервью с РИА Новости предположил, что Россия и Япония могут заключить мирный договор уже в июне будущего года или в 2020 году.

© Sputnik / Алексей Дружинин Абэ намерен заключить мирный договор с Россией

"Мой прогноз таков, что по самому быстрому сценарию развития событий по результатам переговоров, которые пройдут в январе и июне, будет подписан мирный договор. Это самое быстрое – во время визита Путина в Японию на саммит "двадцатки" будет подписан мирный договор, а осенью в парламенте он будет ратифицирован. Это самое быстрое", — считает экс-дипломат.

Вторым возможным развитием сценария, Того считает подписание мирного договора в 2020 году на Олимпиаде в Токио. При этом он считает, что процесс будет зависеть от "степени концентрации усилий и силы намерений обеих сторон".

"Но мое личное мнение таково, что чем быстрее, тем лучше. Это не тот случай, когда чем больше затрачено времени, тем легче решить проблему. Уже потрачено 70 лет, поэтому в определенном смысле обе стороны уже проделали большую домашнюю работу. Если выложиться полностью, то можно с большой скоростью это сделать", — подчеркнул Кадзухико Того.

Во вторник состоялась встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японский декларации 1956 года.

В декларации зафиксирована готовность сторон заключить мирный договор, после чего СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан.

Документ был ратифицирован обеими сторонами, но затем Япония отказалась от его реализации, настаивая на возвращении четырех островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи — как условии для заключения мирного договора.

Абэ сообщил также, что намерен уже в начале будущего года посетить с визитом Россию. В июне будущего года в рамках саммита стран "двадцатки" Япония ожидает с визитом российского президента.