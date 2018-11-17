13:28 17 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.99
  • EUR74.90
Поиск
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: "Турецкий поток" по Европе возможен, если ЕС предоставит гарантии

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0

Россия рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию, если получит соответствующие гарантии от Евросоюза.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Москва будет готова приступить к продолжению газопровода "Турецкий поток" по европейской территории, если получит твердые гарантии от Евросоюза, что этот проект не постигнет судьба "Южного потока", заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Газпром завершил строительство морской части первой нитки Турецкого потока
© Фото : "Турецкий поток"
Газпром завершил укладку первой нитки "Турецкого потока"

В интервью сербской газете "Сербский телеграф" Лавров сказал, что Москва удовлетворена ходом строительства "Турецкого потока" в его двухниточном варианте. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первая нитка газопровода должна быть завершена в 2019 году, тогда же начнутся поставки газа в Турцию. Компания "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

"В настоящее время прорабатываются различные возможности продолжения газопровода по европейской территории, в том числе по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене", — отметил министр.

Вместе с тем, подчеркнул Лавров, Москва учитывает печальные уроки "Южного потока" и не хотела бы повторения ситуации.

"Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза", — заключил он.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

 

 

По теме

В Турции утвердили соглашение с РФ по "Турецкому потоку"
Газпром завершил укладку первой нитки "Турецкого потока"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мальчик-рекордсмен Рахим Куриев
Пилоты для театра: как РУСДРАМ готовится ставить античную классику
"Пилоты" для театра: как РУСДРАМ готовится ставить античную классику
Как устроена система управления в Абхазии
Система управления в Абхазии: кто и за что отвечает

Соцсети

Sputnikabkhazia