Лавров: "Турецкий поток" по Европе возможен, если ЕС предоставит гарантии

Россия рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию, если получит соответствующие гарантии от Евросоюза.

СУХУМ, 17 ноя - Sputnik. Москва будет готова приступить к продолжению газопровода "Турецкий поток" по европейской территории, если получит твердые гарантии от Евросоюза, что этот проект не постигнет судьба "Южного потока", заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

В интервью сербской газете "Сербский телеграф" Лавров сказал, что Москва удовлетворена ходом строительства "Турецкого потока" в его двухниточном варианте. Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первая нитка газопровода должна быть завершена в 2019 году, тогда же начнутся поставки газа в Турцию. Компания "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

"В настоящее время прорабатываются различные возможности продолжения газопровода по европейской территории, в том числе по маршруту Болгария, Сербия, Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене", — отметил министр.

Вместе с тем, подчеркнул Лавров, Москва учитывает печальные уроки "Южного потока" и не хотела бы повторения ситуации.

"Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза", — заключил он.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").