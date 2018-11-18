Песков: союз Японии и США будет учтен при обсуждении мирного договора

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду, что Россия и Япония найдут решение территориального спора и заключат мирный договор.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при проведении переговоров с Японией по проблеме мирного договора будет учитывать союзнические обязательства Токио перед США, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

"Россия — страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО. Вспомним Михаила Сергеевича Горбачева, Германию, США. Вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры в сторону наших границ, которая продолжается по сей день. Имея такой богатый опыт, Россия не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, в первую очередь с США", — сказал Песков, реагируя на слова ведущего о том, что руководство России не поверит на слово Японии, что при передаче части Курильских островов на них не будет американских военных баз.

Песков отметил, что такой вариант принимается во внимание.

"В ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос. Без этого будет просто невозможно сдвинуться с места", — сказал пресс-секретарь президента.

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Однако вопрос мирного договора России и Японии может и должен быть разрешен, несмотря на все трудности, что подтверждает опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем, отметил пресс-секретарь президента.

"Этот вопрос может быть решен. Такие сложные темы все равно решаемы, и это показал, например, опыт переговоров по территориальным вопросам с Китаем. Путин неоднократно приводит этот пример, он постоянно апеллирует к тем переговорам, которые шли несколько десятилетий", — подчеркнул Песков.

Договор с Японией особенно важен для России, потому что это откроет широкие возможности для сотрудничества двух стран.

"Япония важный партнер, несмотря на проявляемый последовательный подход к активизации отношений с нашей страной, но для Японии отсутствие мирного договора является неким ограничителем, и в полной мере мы не можем задействовать весь потенциал наших двусторонних отношений", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Япония придерживается санкции в отношении России.

"Это другой вопрос, который тоже не может остаться не затронутым в ходе переговоров. Безусловно, потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон", — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что президент России и японский премьер находятся в постоянном диалоге, а на повестке их переговоров стоит множество совместных проектов. Он также высоко оценил интенсивность контактов между лидерами двух государств.

Более того, Песков напомнил о невозможности заключения каких-либо "сепаратных сделок" по вопросу Курильских островов. Принятие советско-японской декларации 1956 года не означает автоматической передачи Японии острова Шикотан и группы островов Хабомаи, считает пресс-секретарь.

Переговоры с Японией

В сентябре во время Восточного экономического форума Владимир Путин предложил японской стороне заключить мирный договор без предварительных условий. В ответ премьер-министр Синдзо Абэ пояснил, что Токио не может согласиться на это.

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При этом в Японии предложение российского лидера расценили как желание сдвинуть буксующие переговоры с мертвой точки.

На минувшей неделе японские СМИ сообщили, что Абе хочет предложить Путину ускорить переговоры по решению территориального вопроса. По информации газеты "Майнити", речь шла о перспективах достижения мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Согласно документу, Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Абэ намерен подписать мирный договор до конца премьерского срока, который истечет осенью 2012 года.

Территориальный вопрос

Отношения России и Японии долгое время омрачает отсутствие мирного договора по окончанию Второй мировой войны.

Японская сторона претендует на четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году стороны подписали Совместную декларацию.

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Россия рассчитывала, что документ поставит точку в споре, однако в Японии посчитали соглашение лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.