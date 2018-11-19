"Турецкий поток" построен: Путин и Эрдоган выступили на торжественной церемонии

Россия рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию, если получит соответствующие гарантии от Евросоюза.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток".

В режиме видеоконференции в мероприятии участвовали представители "Газпрома", в частности глава компании Алексей Миллер.

"Труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря", — доложил он с борта плавучего судна-трубоукладчика.

Миллер добавил, что работы идут с опережением графика: ранее завершить строительство подводной части планировали в декабре.

Сотрудничество Москвы и Анкары

"Мы присутствуем при очень важном событии, которое наглядно свидетельствует об эффективности партнерского взаимодействия наших стран в решении самых сложных и амбиционных проектов", — сказал Путин на церемонии.

Российский президент также отметил, что "Турецкий поток" носит созидательный характер и "не направлен против интересов кого бы то ни было".

"Уважаемый господин президент, дорогие друзья. Проекты подобного рода, и данный проект в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было. Проекты подобного рода носят исключительно созидательный характер. Они направлены на то, чтобы развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан наших стран",- отметил президент России.

Более того, Путин выразил благодарность турецкому коллеге за политическую волю и храбрость в реализации проекта.

"Реализация проектов подобного рода и этот проект в частности — яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы, потому что "Турецкий поток" полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкой республики. Поздравляю вас с завершением важнейшего этапа в его реализации. Спасибо, господин президент", — сказал Путин, обращаясь к своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану.

Половину газа по газопроводу "Турецкий поток" планируется поставлять в Европу, благодаря чему европейские страны получат новый импульс, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Наши отношения с Россией находятся на подъеме, что выражается и в энергетическом секторе. Мы приложили с российскими друзьями много усилий для реализации проекта "Турецкий поток". Он имеет историческую значимость. Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс. Турция сможет удовлетворить потребность газа в Европе в полном объеме", — сказал Эрдоган.

Турция выстраивает отношения с Россией, независимо от давления других стран, которое не принесет пользы никому, подчеркнул турецкий лидер.

"Турция никогда не подходила к отношениям с Россией, исходя из требований других стран. Ситуации, при которых нарушаются суверенные права государств, не принесут пользы никому. Для нас РФ является долгосрочным надежным другом и важным поставщиком газа. Теплые и близкие отношения между нашими странами, которые основываются на взаимопомощи, имеют важный вес для будущего", — сказал Эрдоган.

© Sputnik / Михаил Климентьев Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию

Он отметил, что с технической точки "это сложный проект с высочайшими стандартами". "Для нас РФ валяется долгосрочным надежным другом и важным поставщиком газа", — резюмировал турецкий лидер.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез, выступая на церемонии завершения морской укладки газопровода,заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" устранит риски при транспортировке газа в регионе.

© Sputnik / Сергей Гунеев Альтернативный маршрут: почему русский газ в Европе невозможно остановить

"Сегодня мы открываем новую страницу в энергетических отношениях между Россией и Турцией. Риски при поставках газа будет устранены, этот газопровод будет играть большую роль в снабжении топливом нашего региона. Турции нужна эта энергия. Кроме того, мы станем одной из стран, которая будет иметь веское слово на энергетическом рынке мира", — сказал Дёнмез.

Министр энергетики России Александр Новак уверен, что газ по трубопроводу "Турецкий поток" к концу 2019 года начнет поступать как турецким потребителям, так и в страны Европы.

"Уверен, что оставшаяся часть строительства — сухопутная часть этого газопровода — будет реализована в сроки, предусмотренные дорожной картой, и к концу 2019 года фактически газ из РФ сможет быть подан турецким потребителям и поставляться в европейские страны", — сказал Новак журналистам.

© Sputnik / Михаил Климентьев Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию

Проект "Турецкий поток"

"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.