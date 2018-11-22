О Сирии, Иране и Азовском море: брифинг Марии Захаровой прошел в Москве

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Москва сожалеет, что с подачи США вокруг выборов главы Интерпола была развязана грязная кампания, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России", — заявила Захарова во время брифинга.

Южно-кореец Ким Чон Ян в среду был избран новым президентом Интерпола. Кроме него на этот пост претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук, занимающий должность вице-президента Интерпола по Европе. Голосование состоялось на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

© AFP 2018 / FRED DUFOUR Генерал-майор МВД России может возглавить Интерпол

"В антироссийском угаре Вашингтон даже отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя", — добавила она.

В Москве считают подобные действия недопустимыми, они наносят ущерб репутации и авторитету Интерпола, подчеркнула Захарова.

Москва расчитывает на ответственность и транспарентность действий Евросоюза, который ранее озвучил планы в связи с ситуацией вокруг Азовского моря, сказала Мария Захарова.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС в скором времени может рассмотреть "конкретные меры" в связи с ситуацией в Азовском море. По ее словам, Брюссель ожидает от России, что проверки судов пограничниками прекратятся.

"Что касается озвученных госпожой Могерини планов разработать некие конкретные меры по поддержке "затронутых регионов Украины", нам о намерениях Еврокомиссии на этот счет ничего не известно. Исходим из того, что действия ЕС будут носить ответственный, транспарантный характер, соответствовать нормам международного права, принципам европейской безопасности и учитывать статус Азовского моря и сложившиеся в регионе реалии", — заявила она.

© Sputnik / Сергей Пятаков Брюссель пригрозил принять меры в связи с ситуацией в Азовском море

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту был арестован российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Кроме того, кремль сожалеет, что SWIFT, подчинившись нелегитимным санкциям США, отключила Иран от системы, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с сожалением констатируем, что расположенное в Брюсселе общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — SWIFT подчинилось нелегитимным антииранским санкциям, введенным администрацией (Дональда) Трампа в ноябре и, как сообщается, отключило несколько банков и кредитных организаций Ирана, включая центробанк этого государства, от использования общей системы передачи финансовых сообщений", — заявила она.

© Sputnik Илья Питалев Глава ВТБ: РФ создаст замену SWIFT с целью защиты своих финопераций

SWIFT ранее сообщила, что приостанавливает доступ ряда иранских банков к своей системе обмена данным. Решение было принято на фоне выхода США из иранской ядерной сделки и восстановления их санкций против Ирана.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Ее соучредителями являются 248 банков из 19 стран.

Захарова отметила что в России сожалеют о том, что Евросоюз никак не отреагировал на отключение Ирана от системы SWIFT в результате нелегитимных санкций США, подчеркнула официальный представитель МИД России.

"Вызывает удивление бездействие европейских властей, которые в очередной раз допустили экстерриториальное использование санкционного давления на работу находящейся в бельгийской юрисдикции сугубо финансовой структуры", — заявила она.

Важной темой брифинга стала ответственность, которую несут США и партнеры, за подрыв Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КГУ КЗХО) в ходе голосования во вторник одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. Конференция отклонила предложенные Россией и Ираном поправки в проект программы и бюджета. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках.

"Полную ответственность за подрыв организации несут США, Великобритания и Франция", — заявила Захарова во время брифинга.

По ее словам, техническая по своей природе организация самостоятельно сама себя наделила полномочиями, которыми на законном основании обладает лишь Совет безопасности ООН.

"Речь идет о прямом вторжении в прерогативу этого международного органа и, как следствие, фактическом сломе всей системы международных отношений, которая сложилась после Второй мировой войны", — пояснила она.

США продолжают отрицать, что применяют снаряды с белым фосфором при бомбардировке районов к востоку от Евфрата в Сирии, констатировала Мария Захарова.

© AFP 2018 / Amza Al-Ajweh Коалиция во главе с США в Сирии снова применила белый фосфор при авиаударе

Ранее государственное ТВ Сирии сообщило о гибели мирных жителей и раненых в городе Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаударов международной коалиции во главе с США с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора.

"По информации сирийских средств массовой информации, авиация коалиции в очередной раз при этих атаках использовала снаряды с белым фосфором. Американцы продолжают отрицать это с тем же упорством, с которым в апреле утверждали о якобы имевшем место использовании сирийским правительством химического оружия в Думе", — сказала Захарова на брифинге.

Международная коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах. Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.